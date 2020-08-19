小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（19日）財經重點。

【1】可成退出蘋果手機鏈

可成18日宣布，將旗下泰州廠以14.27億美元（約當新台幣420億元）現金售予陸廠藍思科技，預計今年底前完成交割。可成董事長洪水樹說，雖然會有一段時間營收比較低，但是「現在的後退是為了更好的前進，改變的時候到了！」

【2】錯殺聯發科？外資急護航

美國升級華為禁令，禁止華為通過替代晶片生產與現成晶片供貨管道取得晶片，進一步緊縮華為獲取美國技術，市場擔憂聯發科成最大受害者，瑞信、野村同步降評，股價18日跌停躺平，然里昂、摩根士丹利、瑞銀、美銀證券集體護航，強調聯發科就算沒有華為，獲取其餘客戶的能力依舊強大。

【3】華為冰風暴 五千金急凍

美總統川普宣布將華為38家子公司列入黑名單，出口禁令進一步擴大，衝擊台科技股表現，除了身處風暴中心的聯發科慘見跌停之外，包括大立光、祥碩、矽力-KY、信驊、譜瑞-KY的「五千金」也同步下殺，上市櫃18日市值合計蒸發逾2,600億元。

【4】台積員工 成中南部購屋大戶

半導體龍頭大廠台積電，不僅領軍台股站上一萬三千點歷史新高，其龐大的科技大軍，更被中南部開發商奉為「購屋大戶」！其中，中科西屯區、大雅區、北屯區的新建案，賞屋客中有高達三成比重為台積電員工；台南市安南區的九份子重劃區，南科員工在此購屋比例達40％，其中的70％屋主來自台積電。

【5】沒達標就清理 國壽業務員 7月刷掉3,500多人

壽險業務員大軍今年能否突破40萬人次，就看國壽。壽險公會最新統計，7月底壽險業務員登錄人數為39萬5,013人，比6月底驟減4,250人，主要是國泰人壽7月進行業務員大考核及清理行動，單月少了3,546人，上半年國壽還是登錄業務員淨增加最多的公司，考核後，前七月只淨增加207人。

(中時新聞網)