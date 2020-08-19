郭書瑤和王以綸合作偶像劇《稍息立正我愛你》擦出愛火，不過兩人交往1年多就宣告分手，甚至大刪IG合照、取消追蹤，看來關係已經絕裂，不過郭書瑤近來身邊疑似出現新的護花使者，還被目擊兩人甜蜜牽手在路上散步，看來愛苗正逐漸滋長。

根據《鏡週刊》報導，郭書瑤被拍到和一名眼鏡男相約吃火鍋，過程中兩人不僅臉貼超近，男方還會拿起瑤瑤手機查看，而當天身穿緊身運動裝的她，前傾時不僅雄偉北半球呼之欲出，上半身還相當貼近男方，可見雙方關係已到某種程度的進展，兩人用餐完畢後，男方更大方牽起瑤瑤手取車，接著將瑤瑤送回住處後再返家，護花使者角色扮演的相當稱職，對此郭書瑤經紀人表示對方是她高中同學，同時也是夜跑的跑友，IG限時動態也有常貼跟男方的合照，兩人就是一般朋友關係。

至於與王以綸交往一年多就分手，據悉除了二人聚少離多之外，另一說則是郭書瑤個性保守，剛交往時還能配合男友要求，但日子久了便會開始拒絕，導致王以綸無法忍受才提議分手。

(中時新聞網)