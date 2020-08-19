美國7月房屋營建活動增速創近4年最快，提振市場的樂觀情緒，加上亞馬遜強勢領漲之下，S&P 500及NASDAQ指數雙雙刷下歷史新高，週二美股漲跌互見，漲跌幅介於-0.58至0.73％，美股四大指數短期高檔盤堅。亞馬遜上漲4.09%。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

（2）、均線：支撐為12,500點至12,600點，壓力為13,031點附近。

（3）、技術指標：KD開口向上，9日K值大於50，短線偏多整理。

以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為季線附近，壓力為168點左右，KD技術指標開口閉合，9日K值小於50，短線整理。

觀盤重點，觀察台股指數是否能守穩在月線之上並再創歷史高，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，台股選股方向可留意第三季展望佳、5G、半導體、PCB、NB/伺服器、綠能、原物料、內需、生技/防疫等。

(時報資訊)