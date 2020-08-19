美國7月房屋營建活動增速創近4年最快，提振市場的樂觀情緒，加上亞馬遜強勢領漲之下，S&P 500及NASDAQ指數雙雙刷下歷史新高，週二美股漲跌互見，漲跌幅介於-0.58至0.73％，美股四大指數短期高檔盤堅。亞馬遜上漲4.09%。
由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：
（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。
（2）、均線：支撐為12,500點至12,600點，壓力為13,031點附近。
（3）、技術指標：KD開口向上，9日K值大於50，短線偏多整理。
以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為季線附近，壓力為168點左右，KD技術指標開口閉合，9日K值小於50，短線整理。
觀盤重點，觀察台股指數是否能守穩在月線之上並再創歷史高，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，台股選股方向可留意第三季展望佳、5G、半導體、PCB、NB/伺服器、綠能、原物料、內需、生技/防疫等。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。