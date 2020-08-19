台灣高壓籠罩36度高溫的穩定天氣僅持續到周五(21日)，氣象主播賴忠瑋表示，周末(22、23日)南方低壓槽逐漸北上影響台灣，天氣變不穩定，中南部雲量偏多，有陣雨或雷雨，北部易有午後雷陣雨，且下雨範圍更大，雨勢更明顯，預計不穩定的天氣將持續一個禮拜。

同時，菲律賓東方海面的擾動雲系，未來有機會增強成為熱帶性低氣壓，有可能發展成颱風。

賴忠瑋在臉書指出，周末開始天氣變天，北方太平洋高壓將逐漸東退，南方低壓槽逐漸北上影響台灣，風向轉為偏南風到西南風為主，導致台灣天氣不穩定，迎風面中南部雲量偏多，容易有陣雨或雷雨，北部容易有午後雷陣雨，下雨範圍更大，雨勢更明顯。預計周末開始到下周，台灣都處於偏低壓影響的環境，相對較不穩定。

賴忠瑋說，昨天生成的第七號颱風無花果，今天將登陸廣東西側，登陸後迅速減弱。接下來要留意菲律賓東方海面上的擾動雲系，有機會增強成熱帶性低氣壓，發展成颱風，周末通過台灣東方海面北上，目前看起來不會直接影響台灣，但留意是否會增強影響台灣的西南風，帶來更多水氣，可能為周末到下周初期的天氣增加更多變數。

(中時新聞網)