高雄市長陳其邁在8月15日以67萬票當選高雄市長，綠營粉絲團對此歡聲雷動，而wecare高雄也在臉書上詢問網友「高雄重啟後最需要馬上改善的是什麼？」引來網友們討論，其中，一篇留言指出要把韓國瑜的「星光大道手印磚」挖掉，竟收到來接近3000個讚。對此，wecare高雄表示這相當諷刺，且值得陳其邁團隊深深警惕。

wecare高雄發文表示，網友們對於高雄應該立即改善方向的討論非常熱烈，而有人建議拆除韓國瑜的手印磚，他們也特別提出來討論，wecare指出，政治人物在市政建設上落款的習慣早就在「前前朝執政」時就已經除去，如今韓市府卻還有這樣的標記留下來，「顯得諷刺、卻也警惕」。

也有網友指出，「不要挖留著做警惕！」、「不用挖掉，像圖片一樣補上939090的回憶」、「可以留著，加註上台灣首個被市民高票罷免的直轄市長。」等等的意見，wecare表示這些建設的去留如何處置將端看新市府的智慧，希望新市府可以珍惜人民的託付，謹慎使用人民的納稅錢！

對於綠營支持者的討論，韓粉們覺得相當心寒，認為陳其邁在當選後信誓旦旦表示要「謙卑服務韓粉」，但如今還尚未上任，就已經開始討論秋後算帳，想要拆除韓市長的建設，抹消掉韓曾在高雄的印記，令人感到非常失望。

(中時新聞網)