57歲的葉彥伯，向來積極任事，擔任彰化縣衛生局長長達16年，創下彰化縣政府一級局處首長中在位最久紀錄，率領局裡一整批娘子軍積極查辦食品衛生安全事件，曾是聲名大噪的食安英雄，如今新冠肺炎防疫作為，卻疑因多次與中央不同調，竟慘遭中央動用獨立的政風單位調查，恐是他自己也始料未及！

葉彥伯是全台唯一具有醫師身分、且擁有公衛博士學位的衛生局長，在偏鄉衛生所擔任醫師、出身基層，充滿使命感，曾任台中縣衛生局副局長，2004年起掌舵彰化縣衛生局至今，歷經藍、綠4任縣長，也與台大公共衛生學院攜手進行長達16年的合作，針對擁有百萬人口的彰化縣26鄉鎮市，年年健檢，建立龐大的流行病學數據分析資料庫，更在癌症防治上有顯著貢獻獲獎。

2011年，彰化縣衛生局率先揭發塑化劑事件，2013年，在食安稽查中在發現大統橄欖油成分有異，進而主動通報彰化檢方，攜手查獲轟動全國的黑心油品事件，從塑化劑、瘦肉精、三聚氰胺毒澱粉、金墩米等案件，食安英雄團隊曾聲名大噪。

新冠肺炎疫情全球延燒，台灣累計已有486人確診、7人死亡；其中，彰化縣不僅曾出現全國首例白牌車司機死亡案例，也是全國第一起本土境內感染所在地，在衛生局主導下，結合警政單位，疫調工作有如偵辦刑案，地毯式追查、滴水不漏，也讓各縣市衛生局看傻眼。

多數人對公務體制總抱持僵化、被動，習於安逸等印象，葉彥伯卻認為公務員不能對不起老百姓，一定要有民間企業的衝勁，多數同仁因此覺得他太嚴厲，但他仍堅持緊盯每項繁瑣細節。

這次彰化縣衛生局主動揪出無症狀感染者的確診少年，卻反遭中央可能以未依程序，甚至涉及圖利、貪汙等送政風單位調查，不僅讓地方藍綠民代一陣不解、撻伐，為他抱屈；對於長年總穿著同樣那幾套襯衫、POLO衫，天天從田中搭乘火車至彰化通勤上班，廉潔自持的葉彥伯而言，恐怕是27年公務生涯中的重大打擊。

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(中時新聞網)