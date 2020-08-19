高雄補選國民黨吞敗後，立法院國民黨團總召、國民黨政策會執行長林為洲直言「是該告別韓流了」，遭韓粉出征。新北市議員葉元之不滿表示，一堆黨高層每天只會把自己當網紅發臉書講幹話，導致國民黨無法前進。是否告別韓流意外掀起風波，對此，葉元之澄清並非要反對林為洲，而是希望能清楚說明國民黨下一步該如何走。

葉元之在政論節目《前進新台灣》中表示，要不要告別韓流都可以，但要說明清楚什麼叫告別韓流，以及告別韓流之後，國民黨新的路線是什麼？怎麼吸引年輕人及中間選民的支持。

葉元之說，現在國民黨陷入一個迷思，認為韓粉就是紅統、極端、偏激，但有很多韓國瑜的支持者是僑胞，那些僑胞都是大學教授，那這群人是不是也是所謂的紅統、極端、深藍？

告別韓流到底是什麼意思，葉元之認為要說明清楚，是要辦一場「告別式」跟韓粉掰掰、再見，還是要開除韓國瑜？要具體講出來。在場來賓聽了大笑說「我覺得韓粉應該出征你」「難怪林為洲要切割你」。

葉元之強調，自己與林為洲不認識沒有交情，也沒有私怨，重點他是黨團總召，國民黨從三月開始重心是在立法院，包括陳菊審查案等，這些都是黨內有決策、有改革權利的人，小議員、基層的心聲就是希望黨的高層多做，「告訴我們要怎麼做，我們配合」，但不小心激怒大立委很抱歉。

(中時新聞網)