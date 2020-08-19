今年季後賽最大冷門賽事出現了，那就是東區老八魔術122比110爆冷射殺公鹿，武切維奇砍進35分、14籃板，當中還包含了5顆三分球；「字母哥」阿提托康波空砍31分、17籃板。

公鹿開局8比2，魔術回應18比2攻勢，公鹿立刻喊了暫停，兩顆三分球止血，然而狀元郎富爾茲連得4分穩住局勢，魔術在眾人驚奇中打完首節領先10分。

次節雙方你來我往，武切維奇與阿提托康波正面對決，公鹿無力縮小差距，半場戰畢依舊落後10分。易籃再戰，阿提托康波追起反攻號角，將比數追至1分差距，但防守端卻守不住武切維奇，魔術在他的領軍下又再次取得雙位數領先優勢。

決勝節，公鹿加強外圍投射能力，但佛尼耶也立刻回敬三分攻勢，公鹿眼看無力縮小落後差距，最終以12分之差爆冷敗走。

魔術在所有攻守統計數據上全面佔優，除了武切維奇外，泰倫斯羅斯18分、6籃板，克拉克15分、6籃板，富爾茲15分、6助攻，恩尼斯11分、8籃板，奧古斯丁11分、11助攻。

意外吞敗的公鹿陣營，字母哥苦無隊友相助，米德頓手感欠佳12投4中，14分、6籃板、4助攻，布雷索15分、5助攻，喬治希爾16分。

(中時 )