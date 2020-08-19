看好電動車前景，國巨(2327)公司宣布將投資1000萬美元(約當台幣2.94億元)、透過子公司(國巨百慕達)參與美國電動車新創公司Canoo的股權投資，國巨表示，此次參與美國電動車新創公司Canoo的股權投資案，將使國巨公司在電動車及自動駕駛等未來科技的策略投資更加完整。

國巨公司近年來密切關注車用電子科技發展，並持續強化在車電零組件的深度布局，繼2018年收購天線及車規大廠美國普思(Pulse)、2020年完成購併車用被動元件領導廠商美國基美(KEMET)，美國Canoo公司為德拉瓦州註冊並於加州運營之新創公司，主要業務為電動車之設計開發，Canoo所開發之電動車，具備車內容量與底盤面積比(volume per footprint)最大、底盤模組化專利技術具較低開發成本及設計彈性等競爭優勢，預計於2022年上半年開始量產上市。

此外，美國Canoo公司亦規劃將以反向併購方式與美國Hennessy Capital Acquisition Corp. IV(HCAC為美國那斯達克上市之特殊目的併購公司)進行合併，合併後公司將以Canoo Inc.的名稱存續，並以「CNOO」為股票代號繼續在那斯達克上市。

國巨表示，此次參與美國電動車新創公司Canoo的股權投資案，將使國巨公司在電動車及自動駕駛等未來科技的策略投資更加完整。

展望未來，國巨表示，公司將持續加強深化營運基本面及核心競爭力，包含在高階技術、全球市場布局及高效率客戶服務等方面取得領先地位，公司的營運將聚焦於高階規格的5G、車用、工控、航太、醫療等終端應用，並擴大與世界級原廠設計的合作，提供全方位優質服務，持續布局未來新科技。

(時報資訊)