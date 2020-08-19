外交部臉書18日PO文宣佈「台灣駐索馬利蘭代表處」正式揭牌，但強調「這塊牌子就寫台灣沒有多餘贅字(酥胡~）」引起藍營不滿，前國民黨主席洪秀柱痛批，這凸顯了民進黨政府在外交上進退失據，用自欺欺人的手段讓支持者「自嗨」，這不是很可憐嗎？

索馬利蘭1991年五月宣布脫離索馬利亞，獨立成為「索馬利蘭國」，然而至今在國際上並不被承認，沒有一個邦交國，聯合國不承認、美國也不承認，就連非洲團結組織（OAU）都不承認。

洪秀柱昨(18日)晚間在臉書貼文，此次台索設代表處，可笑的是，民進黨政府費盡心思去設立的，居然只是一個「代表處」，並不是建立正式的外交關係，這算是「承認」嗎？民進黨政府既然這麼了不起，為什麼不直接和索馬利蘭相互「承認」，然後「建交」呢？剛好，這個沒有建交、沒人承認的「國家」；對上了「台灣」這個從不被承認是「國家」的名稱。不知道外交部這樣做，是不是故意的？

也不知道是什麼時候開始，「中華民國外交部」竟是為一個不被承認的「台灣外交」服務，這樣算不算瀆職呢？反而真正在國際上被15個國家承認的「中華民國」，卻被外交部認為是「贅字」，難怪蔡總統上任之後連續斷交7個邦交國，想必也是外交部努力「去除贅字」的成果。

最後，洪秀柱更強調，我們國家的名字「中華民國」，這四個「贅字」讓民進黨如此的「不酥胡」，但蔡總統已經執政五年了，在國會絕對過半的情況下，連民進黨立委提案要刪掉《兩岸人民關係條例》與《憲法增修條文》中的「國家統一前」幾個字都辦不到，最後甚至自行撤案。更遑論光明正大的把「中華民國」這四個「贅字」去除，結果淪落到去找不被國際承認的朋友取暖，還用這種偷雞摸狗、自欺欺人的手段讓支持者「自嗨」，這不是很可憐嗎？

對於外交部小編發文，外交部發言人歐江安表示，小編是年輕同仁，使用網路流行用語「酥胡」也就是「舒服」的意思。對於以台灣名義設處樂觀其成，外交部的立場是尊重且肯定小編創意。

(中時新聞網)