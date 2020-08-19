36歲女星許瑋甯斷開與金馬影帝阮經天往日情後，大方認戀攝影師男友劉又年，去年底傳出小倆口秘婚，許瑋甯也被直擊已掛婚戒，但她不認被套牢。今(19日)周刊報導，許瑋甯最近忙演出舞台劇，不只劉又年現身力挺，更帶著爸媽力挺許瑋甯，才讓人發現許瑋甯的婆婆竟是70年代大明星，曾演出和李行的《母與女》，並以此拿下亞洲影展女配角獎的李湘。

許瑋甯和劉又年去年爆出戀情開花結果，然雙方都對此低調，許瑋甯出席《誰是被害者》記者會時，新婚問題全被過濾，後來許瑋甯才大方說：「我的確是以結婚為前提來交往，如果結婚了，會在對的時間點分享喜訊。」最近她從小螢幕首度轉戰舞台劇《我的大老婆》，被《鏡周刊》拍到劉又年攜父母現身看戲，也可見許瑋甯早被另一半夫家認定。

李湘過去曾參加《金馬三十史料展》。（圖／中時資料照片）

報導指出，劉又年的媽媽是大明星李湘，年輕時以性感形象聞名，曾出借裸背讓畫家張杰創作，早年李湘和導演李行、白景瑞都有合作，原本是《悲歡歲月》實習場記，因緣際會跨進影壇，後來也曾參加台視八點檔，演出「老版許瑋甯」席曼寧的媽媽，1980年李湘客串主持綜藝節目《春之歌》，後來轉行當瑜珈教室講師，漸漸淡出演藝圈。

(中時新聞網)