「藏富滿滿」藉由74號道路、台鐵太原站來往各地，交通四通八達。（盧金足攝）

藏富建設在太原園道推出防疫宅「藏富滿滿」。（盧金足攝）

藏富建設董事長鐘祖輝（左）、特助鐘子淵父子攜手打造防疫宅「藏富滿滿」，18日正式公開，已創下3成熱銷佳績。（盧金足攝）

「藏富滿滿」規畫符合小家庭需求的2至3房，室內無虛坪，衛浴開窗敞亮通風。（盧金足攝）

以營造起家的藏富建設，18日正式公開「藏富滿滿」新建案，以2字頭搶先搶進太原園道，提供高品質舒適居住空間，享受良好居住環境與便利生活圈，考量年輕人首購價格，雙薪家庭一個月一萬多元貸款，不會造成負擔，也因應防範疫情，大手筆打造新興防疫宅，規畫防疫系統與設備，獲客戶青睞。

藏富建設董事長鐘祖輝說，之前都推出透天豪墅，現在考慮年輕人能住者有其屋，但土地與建材高漲，總價太高負擔重，希望提供年輕人擁有好品質的住宅，不只建材升級，大兩房規畫還有兩間衛浴設備，兩房大客廳比一般三房的客廳大，以豪宅水準興建的社區大樓，親民價格進駐太原園道，成為區域指標建案。

此外，為防疫更超前部署新的防疫宅，提供防疫設備系統，不施作機械停車位，除了不經濟也考量未來維護與安全性，三個樓層的平面大車位，讓住戶住的安心，地下室停車場特別設計玻璃自動門，住戶刷卡進出，女性等電梯時也可知道進出的人，營造安全生活環境。

鐘祖輝表示，「藏富滿滿」建案獲很多軍公教與首購族青睞，潛銷期即熱銷3成，周遭交通、學區、休閒機能周全，基地位在北屯區太和路一段、太順五街口，規畫符合小家庭需求的2至3房，室內無虛坪，衛浴開窗敞亮通風。

針對管理費負擔，「藏富滿滿」和保全系統公司簽約，採用科技化管理，節省住戶管理費支出，一樓店面可作為超商與早餐的餐廳，方便住戶生活需求，公共設施包括健身房的運動器材，兒童遊戲區，還為來訪賓客設有交誼咖啡廳。

「好品質不能打折扣！」鐘祖輝強調，社區內以植栽美化街廊，以高級品牌的水泥增強抗震力，要求施工細節和專業經驗，連頂樓、露台的中空樓板，隔音、隔熱設施的隔熱效果，溫差下降克服酷暑高溫。

藏富建設特助鐘子淵指出，「藏富滿滿」臨近74號快速道路，交通方便，附近有三座公園，坐擁有「台中後花園」之稱的大坑步道，就近運動與休閒，生活機能佳，還有醫院和學校，生活照護與優質學區。

陽光、空氣、水生活重要元素，鐘祖輝說，為了能引光入室，和建築師討論半年，建築空間規畫很多天井，不只解決煙味問題，可以當層排除，不怕被煙味所擾，減少濕氣，兩大房能做三房規格，空間坪效做到極大化。

使用率高的公設，包括多功能廚藝室、遊戲間、空中花園，配備知名木地板、衛浴等，因應防疫居住空間，打造嶄新的防疫系統，平衡正負壓讓蚊蟲、穢氣避免於排水管道亂竄，阻絕病毒於住戶間垂直感染的可能，提升社區衛生安全。

鐘祖輝表示，藏富滿滿」交通四通八達，藉由74號道路、台鐵太原站來往各地，附近公私立名校聚集，住在市中心，卻能享受公園綠帶、水岸生態、太原夜市悠閒樂活。

(中時 )