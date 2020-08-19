今（19）日剛好是農曆七月，也就是俗稱的鬼門開，據民俗說法，意謂著好兄弟要到陽間透透氣，這時也會有許多科學無法解釋的現象發生。臉書社團有一名網友，貼出了一段影片，只見影片中有一團白色的物體，由左上方沿著牆壁走下來，再走出門外，由於那團不知名的白色「物體」，非常明顯，網友都回應「看到了」。

網友於《靈異公社》上傳了一段將近1分鐘長的影片，標體寫著「居家監視器疑似拍到動物靈？（信不信因人而異，嚴禁酸民）」，只見影片9秒處，有一團白色物體，看似是四腳朝地爬行前進，沿著左上的牆一路往下走出門，隨即消失。影片中的人，似乎正在低頭吃飯，並無發現這疑似為靈體的白色物體，剛剛正從她前面經過。

影片一出，不少網友表示「看到了」、「起雞皮疙瘩」、「好明顯，但是看不出是什麼」，部分網友覺得比較像是「在爬行的嬰兒」。有人問原PO「是不是有感應到什麼，所以才會查看監視器畫面？」也有另一位網友問「好清楚喔！樓主家有往生的寵物嗎」，認為也許是家中過去養的寵物，回家了也不一定，也順道說「我也好希望我家毛孩回來看我」。

畫面中白色物體，由於相當明顯，許多網友開始猜測為何？(圖／翻攝自靈異公社)

雖然影片中的物體為何，不得而知，無論相信與否，也有些認為某些禁忌是迷信的一種，不過有時最好還是抱著寧可信其有的態度，以心存正念、尊重的方式去看待！

(中時新聞網)