一名人夫請了公司新進女職員，到家裡教導2名小孩英文，因為這名家教長的太正，且每次中場休息時間小孩都會到樓下玩，妻子直覺有異，於是在書房裡偷裝攝影機，果然錄到女家教趁小孩休息時，與丈夫偷情，氣的一狀告上法院，但最後不僅告不成，還吃上妨害秘密罪官司。

美女律師李怡貞。（圖／翻攝自Facebook／女人大律師李怡貞）

這是美女律師李怡貞遇過的一起案例，她日前在節目《震震有詞》說出分享，他說，當事人某天回家突然對妻子提議，公司有名年輕女同事，曾經到國外留學，外語能力優秀，費用不高，想請她當家教，教2個小孩英文。

年輕女同事當家教後，2個孩子的英文確實有進步，還與全家人打成一片，相處愉快，就連生日也會一起慶生，可是正宮後來覺得不對勁，怎會每次3小時家教都有休息時間，小孩還都會樓下客廳玩，於是在家教的書房裡安裝了攝影機，果然錄到正妹家教與丈夫在書房內激戰畫面。

正宮氣的對家教與丈夫提告通姦罪，家教不甘示弱，也反告正宮妨害秘密罪，沒想到後來通姦除罪化，正宮突然收到2張法院文件，1張是提告通姦罪不起訴，1張是被起訴妨害秘密罪，讓她當場氣結。

(中時新聞網)