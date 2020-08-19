華擎(3515)發佈新主機板陣容AMD A520晶片組，為AMD 500系列家族補齊了更具性價比的入門級解決方案。新上市的ASRock AMD A520主機板支援最新AMD第三代Ryzen桌上型處理器。

AMD客戶端事業部公司副總裁兼總經理Chris Kilburn表示，華擎ASRock的A520晶片組主機板，具有從Mini-ITX到Micro ATX各種大小尺寸的選擇，再加上豐富擴充性能，提供了單純又值得信賴的平台，甚至可以滿足家庭和辦公室使用環境中，最苛刻需求的PC使用者們。

華擎主機板事業處總經理Chris Lee也表示，為了讓最新、最出色的AMD第三代Ryzen桌上型處理器可以滿足各式應用環境，華擎提供了各種A520晶片組產品供市場選擇，例如A520M-ITX/ac，一張絕對令人興奮的Mini-ITX主機板，擁有Dr.MOS數位供電，802.11ac WiFi和用於M.2 SSD的全覆蓋式全鋁散熱片，滿足入門Mini-ITX愛好者的渴望。

消費者若是打算裝滿4條DIMM插槽，並實現最大DRAM容量的用戶，ASRock也提供了Micro ATX解決方案 - A520M Pro4。A520M Pro4還提供了擴充性，擁有兩個M.2插槽和豐富的USB介面。還包括了M.2 SSD全覆蓋式全鋁散熱片，以確保高速M.2 SSD始終保持最佳效能。另外，若通過USB，Wi-Fi，3.5mm音源孔，甚至是HDMI作為音效輸出，A520M Pro4搭配的Nahimic Audio都可以提供極佳聆聽體驗。

(時報資訊)