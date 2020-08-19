花蓮市今天凌晨12點多發生一起鐵皮屋大火。位於尚志路上的一處連棟鐵皮屋突然竄出大火，由於裝潢大多為木造，且堆放雜物，造成大火瞬間就吞噬整棟房屋，一共有7位民眾眼見發生火警迅速逃出，不過還有1名女子目前下落不明，警消及住戶也未能確定其是否留在火場，但住戶見房屋瞬間化為灰燼，住戶不禁崩潰痛哭。

這場火警的火勢相當大，當時屋主一機人都還沒就寢，因此一見到濃煙與烈焰竄出後就立刻往屋外逃，但屋主表示，房間位於鐵皮屋後方的姪女，從起火當下就沒見到蹤影，因此不斷拜託消防隊員搜尋。

花蓮縣消防局獲報後動員5個消防分隊及超過50名警消前往打火，雖然火勢半小時內就被控制，但整棟房屋只剩下碳化的骨架大，但是當警消人員進入火場搜尋，卻沒有見到屋主姪女的蹤影，即使屋主四處打電話搜尋也沒下落。

直到清晨消防隊員還在清理火場，火調科人員進入屋內進行起火原因調查，不過屋主的姪女仍未見蹤影，目前仍持續連繫當中。

(中時新聞網)