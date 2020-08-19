罕見！台南「同點兩起」淺層地震 最大震度3級 08:562020/08/19 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南地區今天上午接連發生兩起地震。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南今天上午一連兩起地震，間隔僅8分鐘，震央位在六甲，深度都是11公里，幾乎是同一點連續出現地震。根據中央氣象局測報中心觀測，發生在8點33分的第一起地震，規模達4.5；8點41分的第二起，規模也有4.2。 各地最大震度，台南、嘉義均3級；雲林2級、高雄2級；南投、台東、彰化都是1級。 (中時新聞網) #地震 #台南 #芮氏規模 #氣象局 也許您會感興趣 推薦閱讀 《盤中解析》多頭「華」倒 失守12900點 10:342020/08/18 財經 《期貨》三大期指聯袂開高 8月台指期開漲30點 09:092020/08/18 財經 《盤後解析》聯發科爆量跌停 台股BYE了12900點 14:492020/08/18 財經 陸股激勵 台指期漲逾160點 04:102020/08/18 證券．權證 《傳產》台北忠孝和苑三井花園試營運 首年房價目標3千元 11:422020/08/18 財經 資深媒體人：黃清龍》美台特殊國與國關係 19:342020/08/18 名家 高盛上調標普500指數目標位20％ 達3600點 00:032020/08/18 財經 睽違7年兄妹再度合拍 有壓力仍獲勝 20:542020/08/18 體育 人行再放水７千億人民幣 陸股匯雙漲 04:102020/08/18 財經要聞 標指將創新高 年底上看3,600 04:102020/08/18 全球財經 生活熱門新聞 美返台少年無症狀卻突採檢確診 陳時中要查多事的衛生局 - 生活 彰化主動篩檢遭調查 在地醫師聯名致信陳時中：犯了什麼滔天大罪 - 生活 又是離台就確診 越南新增1台灣入境染疫病例 - 生活 政風要查找出確診的彰化衛生局 前台大公衛院長難過：台灣怎麼了？ - 生活 彰化抓到無症狀確診竟被調查 網酸：解決提出問題的人 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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