台南今天上午一連兩起地震，間隔僅8分鐘，震央位在六甲，深度都是11公里，幾乎是同一點連續出現地震。根據中央氣象局測報中心觀測，發生在8點33分的第一起地震，規模達4.5；8點41分的第二起，規模也有4.2。

各地最大震度，台南、嘉義均3級；雲林2級、高雄2級；南投、台東、彰化都是1級。

(中時新聞網)