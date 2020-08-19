離台確診新冠肺炎案例爆不停！今才傳出越南新增在台感染1例，現上海也有台灣輸出1例。上海市衛健委今（19）早通報，有8例境外輸入新冠肺炎病例，其中1例來自台灣。此個案是來台探親，返抵浦東機場在隔離期間出現症狀。

根據上海市衛健委19日通報，境外輸入新冠肺炎確診病例，其中1例為中國大陸籍在台灣探親，8月14日自台灣出發，當日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，期間出現症狀而被驗出確診。(持續更新)

(中時新聞網)