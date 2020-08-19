離台確診爆不停 上海通報1個案探親返陸染疫 09:022020/08/19 中時新聞網 徐秀娥 、 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 離台確診爆不停，上海通報1個案探親返陸染疫。此為示意圖。(新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 離台確診新冠肺炎案例爆不停！今才傳出越南新增在台感染1例，現上海也有台灣輸出1例。上海市衛健委今（19）早通報，有8例境外輸入新冠肺炎病例，其中1例來自台灣。此個案是來台探親，返抵浦東機場在隔離期間出現症狀。 根據上海市衛健委19日通報，境外輸入新冠肺炎確診病例，其中1例為中國大陸籍在台灣探親，8月14日自台灣出發，當日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，期間出現症狀而被驗出確診。(持續更新) (中時新聞網) #通報 #台灣 #離台 #探親 #衛健委 也許您會感興趣 推薦閱讀 衛福部要查多事衛生局 彰化民眾爆料採檢無症狀者非個案 14:362020/08/18 生活 美國返台少年居檢忍10天才採檢 網直指最大考量 08:312020/08/18 生活 彰化縣衛生局將遭政風調查 藍綠立委同表不解 23:252020/08/18 政治 美返台少年無症狀卻突採檢確診 陳時中要查多事的衛生局 14:122020/08/18 生活 彰化衛生局驗出少年新冠確診卻被政風調查 綠委也傻眼 21:342020/08/18 政治 搭火車通勤積極查疫 醫師局長葉彥伯 食安英雄竟遭「政風調查」 23:392020/08/18 政治 尼加拉瓜大使離台 獲頒大綬景星勳章 15:252020/08/18 政治 彰化衛生局驗出少年新冠確診遭調查 蔡正元痛批跟政風何關 00:042020/08/19 政治 疫情仍嚴峻 芥菜種會籲跨海送暖 13:002020/08/18 生活 無懼俄疫苗飽受懷疑 鍾南山：陸俄將進行疫苗合作 12:472020/08/18 國際 生活熱門新聞 美返台少年無症狀卻突採檢確診 陳時中要查多事的衛生局 - 生活 又是離台就確診 越南新增1台灣入境染疫病例 - 生活 彰化主動篩檢遭調查 在地醫師聯名致信陳時中：犯了什麼滔天大罪 - 生活 政風要查找出確診的彰化衛生局 前台大公衛院長難過：台灣怎麼了？ - 生活 彰化抓到無症狀確診竟被調查 網酸：解決提出問題的人 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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