吉米巴特勒攻下28分，率領熱火113比101擊敗溜馬，搶下季後賽首勝。(美聯社)

溜馬先發悍將歐拉迪波，首節就因為眼睛與對方球員相撞而受傷，只打了9分鐘就退場治療，溜馬在少了這位大將的情況下，101比113敗給了熱火，這個系列賽恐陷入不利狀態。

溜馬與熱火這對東區實力最接近的組合，溜馬憑藉例行賽最後一次交手獲勝取得西區第四席位，但今日歐拉迪波眼睛被戳傷，後續如果不能上陣的話，對於溜馬將是站立尚無法彌補的損傷，想要更上層樓也更加困難。

歐拉迪波在受傷後經過短暫治療仍堅持回到球場上完成兩罰，再次回到球員休息室，全隊受到鼓舞，打出11比5攻勢，首節33比2j7取得領先優勢。次節，熱火發動10比2攻勢追平比數，吉米巴特勒與阿迪巴約站上罰球線，熱火反抄比數，4分領先結束半場。

吉米巴特勒和阿迪巴約接連爆扣得手，熱火拉開領先差距來到雙位數，但溜馬的反擊相當迅速，華倫連得5分，布羅格登標進三分球，溜馬追到1分落後。

比賽來到決勝節，卓拉吉奇與吉米巴特勒分別投進兩顆三分球，熱火107比95擴大領先優勢，老將伊戈達拉送給布羅格登一記麻辣鍋，徹底澆熄溜馬反撲士氣。

吉米巴特勒28分、4助攻、4抄截，卓拉吉奇24分、6籃板、5助攻，阿迪巴約17分、10籃板、6助攻，赫羅15分。

華倫第四節僅得3分，加上強攻連續失誤，溜馬無力挽回頹勢，留下22分、8籃板、4抄截數據，布羅格登22分、10助攻，賈斯汀哈勒戴11分，桑普生10分。

(中時 )