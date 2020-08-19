中央流行疫情指揮中心17日公布一名境外移入新冠肺炎確診案例，為自美返台的10多歲少年，卻意外傳出他居家檢疫期間沒症狀，卻被彰化縣衛生局要求採檢，指揮官陳時中下令要政風單位介入調查原因。國民黨前副祕書長蔡正元指出，幾例離台人士被外國篩出陽性，顯示台灣有防疫漏洞，陳時中和疫情指揮中心卻動用政風調查彰化縣衛生局長葉彥伯，太囂掰了吧！

「跟政風有什麼關係？疫情指揮中心太囂掰了吧！」蔡正元在臉書發文說，彰化縣衛生局積極篩檢，找出一位居家檢疫的無症狀感染者，中央疫情指揮中心竟然下令要政風單位調查彰化縣衛生局長葉彥伯，政風單位什麼時候管這種事？疫情指揮中心什麼時候有權力指揮政風單位？

他說，疫情指揮中心一再拒絕普篩，有幾例離開台灣的人被外國篩出，這表示台灣有了防疫漏洞，彰化縣衛生局只是高警覺性，稍加擴大篩檢，疫情指揮中心就派出政風打壓；未來若有縣市全面普篩，疫情指揮中心是不是要動用第六軍團出面鎮壓？陳時中和疫情指揮中心會不會太囂掰了？

(中時 )