鍾楚紅60歲仍擁凍齡美貌。(圖／翻攝自微博)

一代性感女神「紅姑」鍾楚紅，2007年老公朱家鼎過世後，就宣布不再婚，單身13年的她，生活無虞又自在，據悉，她光靠房產，就不用愁下半生，沒有男人的日子照樣過得多彩多姿。

鍾楚紅早年就靠投資房產賺了不少，名下擁3棟房，總價值超過上億港幣，因此就算她現在單身一人，依舊無憂，但雖然她是隱形富婆，不過她仍過著簡單樸實生活，常可看到她去爬山或和友人聚會，生活愜意。

近日，她幫相識多年好友、香港知名美食家蔡瀾慶生，並在微博貼合照，氣色極佳的她看起來狀態非常好，完全不像60歲，而79歲的蔡瀾同樣精神奕奕、笑容滿面，兩人同框都看不出年紀，讓網友驚艷不已。

其實，鍾楚紅當年不乏俊帥男星、多金小開追求，但她選擇和香港廣告界才子結婚，婚後更淡出影壇，兩人恩愛16年，朱家鼎卻因大腸癌過世，她因此大受打擊，之後他追隨亡夫信仰，受洗成為天主教徒，表示「一生只愛朱家鼎一人」，並宣布不再婚。

(中時新聞網)