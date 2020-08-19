康友-KY（6452）因未繳第二季財報而遭證交所停止交易，檢調介入調查，由於董事長黃文烈涉嫌掏空公司遭到通緝，投資人股票變壁紙，還有融資斷頭需補擔保品。財信傳媒董事長謝金河則以康友-KY和海悅兩家公司分析，公司經營層的表現將大大影響股東們的權益。

財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「創造價值與毀滅價值」一文指出，康友董事長黃文烈遁逃，勤業眾信兩位簽證會計師以30萬交保，這家公司的財務報表原來是假的！如果以康友提報的第一季財報來看，康友帳上現金25.058億元，成本衡量的可流動資產34.04億元，總負債23.79億元，怎麼看都是一家財務健全的公司，沒想到勤業簽出來的報表是假的，這對勤業會計師事務所會是巨大重傷害，也對台灣公司治理投下一個大炸彈，更令人對來自大陸的KY公司充滿戒心，受到衝擊的可能有上萬投資人，手上的股票可能變成壁紙。

他說，康友是一家大輸液公司，過去每年都賺超過一個股本以上，2015年EPS最高達15.85元，2018年股價一度漲到538元，後來因為黃文烈偷賣股票，一度連跌14支停板，從此形象跌入谷底，如今一攤牌，老闆逃之夭夭，一家股價到過538元的公司，很可能價值歸零，這是典型的價值毀滅！

另一家海悅，原是力晶半導體旗下子公司力捷，股價一度跌到0.8元，由黃希文領導的海悅廣告借殼上市，拿下經營權，海悅是房地產代銷公司，由黃希文、王俊傑、曾俊盛、林輔政四個人合力創業，他們先從減資再私募，2014年重新出發，2016年谷底的時候，EPS只有0.12元，此後年年有好成績，去年EPS6.5元，今年房地產熱絡，海悅7月單月營收3.598億元，前7月營收比去年同期成長167.7%，海悅上半年淨利4.72億元，EPS達5.19元，這家當年每股只賺0.8元的企業，如今股價漲到94.5元，創業夥伴同心，大家群策群力，加上房市活絡，將公司市值推升至81.7億元，這是積極創造價值的公司。

謝金河感嘆，掏空公司、老闆跑路，所有股東受害；反之，創造價值的公司，經營者得到肯定，小股東也豐收，這兩條不同的平行缐，值得大家深思！

(中時新聞網)