夫妻最重要的就是忠誠，若遇到丈夫偷吃，如何面對就考驗著正宮的智慧，律師李怡貞就透露，一位正宮發現老公偷吃年輕女家教，兩人還趁每次上課的休息時間「恩愛」，氣得正宮告上法院，但結果卻讓正宮差點崩潰。

律師李怡貞在節目《震震有詞》分享男人多情的特殊個案，李怡貞表示，一對夫妻為孩子找來年輕女家教，家教很有禮貌、外型和大學生沒兩樣，不僅和一家人相處融洽，孩子的成績也有進步。

律師李怡貞分享男人多情的特殊個案，正宮抓包老公偷吃年輕女家教。（圖／取材自高點電視toptv Youtube）

但正宮卻突冒出第六感、對家教抱著懷疑態度，便在孩子房間裝監視器，沒想到卻拍到老公在家教課休息的半小時裡，和女家教在孩子的書桌上「恩愛」，老公大膽偷吃激怒正宮，老婆一氣之下怒告上法院。

沒想到法院判決的決果卻是老公通姦不被起訴，正宮反被小三告妨害秘密，並遭起訴，這時老公還趁亂提離婚，事後正宮找上李怡貞求救，才改以提告侵害配偶權，該案目前仍在抗戰中。

震震有詞#326 完整版 - 大小老婆爭愛、爭產過招千百回！男人多情遭殃的卻是女人？（內容從35分處開始）

(中時新聞網)