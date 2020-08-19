台海人物新聞類金獎：《血癌家庭的生死悲欣》。 作者：商華鴿。我在福州協和醫院的移植倉裡偶遇劉坤華，那天是2019年1月18日。他當時癡癡看著移植倉裡的病人。我不知他是誰，只暗暗拍下這張照片，照片裡是一張男人的充溢著絕望和希望的臉。後來我知道，這已經是他兒子劉建興在移植倉裡的第48天。2018年7月，劉建興面色蒼白並發燒，後被確診患骨髓增生異常綜合症，需儘快進行骨髓移植。花掉百萬鉅款的同時，劉建興的體重從64斤降至46斤，至今無太大轉機。（主辦單位提供）

台海環保科技新聞類金獎：《一場穿山甲緊急救護戰》。 作者：張由瓊 。2019年4月24日，存放於廣東省野生動物救護中心的15具穿山甲死體。被海關查獲時，大多數穿山甲身體狀態差到了極點。（主辦單位提供）

台海藝文新聞類金獎：《父子十年「接力」 廿萬雕版「復活」》。 作者：吳建勳。這些經過修復的雕版，影印後重現百年前的精刻風貌。（主辦單位提供）

台海生活民俗新聞類金獎：《澳門女孩勇闖臺灣官將首》 。作者：陳柏亨。表演前吳昭瑩畫上半臉，她說不畫全臉是不希望招惹不潔的東西進到身體。（主辦單位提供）

日前，第九屆台海新聞攝影大賽（簡稱「台賽」）獲獎結果在廈門揭曉，本屆台賽共收到來自兩岸的5710幅參賽新聞攝影作品。最高獎「金浪獎」由大陸攝影師呂斌《義烏直播村》作品獲得，他將獲得3萬元人民幣的獎金。

因為疫情，本屆台賽評選首次採用視頻連線方式，通過線上投票平台、無記名多次投票，最終產生46件獲獎作品。評委團嚴格遵守「寧缺毋濫」原則，台海重大新聞類獎項票數未過半而空缺3個。

「這次評選首次網評，組織實施十分細緻高效率，評委們對作品都很滿意，經得起檢驗。」中國新聞攝影學會會長助理、中國地市報新聞攝影學會執行會長、台賽評委鄭石明充分肯定本次評選，他說，台賽是一個橋樑，讓兩岸攝影人更深刻了解兩岸，當之無愧地做到了「聚焦兩岸、見證交集」。

「從視覺、主題、拍攝難度來看，《義烏直播村》所呈現出來的節奏感、故事性、起承轉合都讓人眼前一亮，又很貼近兩岸當下的生活方式，活潑、有趣，讓人印象深刻。」本屆台賽評委之一、臺灣攝影家蔡文祥認為《義烏直播村》能代表當下台海兩岸的時代特色，具備獲得金浪獎的條件和能力。值得一提的是，在本屆評選中，《義烏直播村》是唯一一組，從初選到金獎到金浪獎，全程中每一輪都獲得全票的作品。

「經濟類攝影作品在綜合性新聞攝影大賽中爭得頭牌並不多見，今年，在舉辦了第9屆、歷時11年的台賽中，經濟新聞類作品《義烏直播村》在本屆金浪獎角逐中首次橫掃群雄，全票獲獎，傳為佳話。」台賽評委之一、廈門市攝影家協會顧問林世澤點評道。

金浪獎作品《義烏直播村》，同時也獲台海經濟類金獎；除了「金浪獎」外，《喜馬拉雅山腳下的義診團》獲台海重大新聞類金獎；《血癌家庭的生死悲欣》獲台海人物新聞類金獎；《父子十年「接力」 廿萬雕版「復活」》獲台海藝文新聞類金獎；《一場穿山甲緊急救護戰》獲台海環保科技新聞類金獎；《澳門女孩勇闖臺灣官將首》獲台海生活民俗新聞類金獎。

「金浪獎和金獎作品都很精彩，尤其金浪獎，它非泛泛表現義烏，集中拍網路銷售，作者膽子不小，內容畫面都令人耳目一新。幾個金獎作品也有水準，經得住推敲。」人民日報高級記者蔣鐸看完本屆台賽金獎作品，直言，「中國新聞攝影有希望」。

第九屆台賽由廈門日報社主辦，台海雜誌社承辦，臺灣新聞攝影協會、中華攝影藝術交流學會協辦。被譽為「開河第一鋤」的台海新聞攝影大賽是海峽兩岸大型專業的攝影比賽，自2009年首屆舉辦至今已是第九屆，明年步入第10年，將創下一個兩岸新聞攝影交流的里程碑。

(中時 )