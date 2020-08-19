網友討論。

台灣已經連續超過100天未傳出本土新冠肺炎病例，自詡為疫情國際模範生，但近來卻頻頻傳出有旅客出境台灣後遭到篩檢出確診病例，讓人懷疑台灣過去「嘉玲」的功績是否都是假象、政府蓋牌的結果？就有網友對此提出討論。

網友在論壇上發文表示，台灣維持這麼久的本土零確診，卻頻頻爆出出境後確診的案例，昨日一起、今日上海又出現相同狀況，讓人忍不住懷疑國內真實的染疫狀況究竟為何，難道有很多人其實在國內就已經是陽性，通通都是未爆彈？「真的越來越懷疑政府對疫情的態度了」。

文章引來其他網友討論，表示「你這樣的想法不行，小心被陳時中查水表」、「開門，政風處」、「台灣價值不夠，請儲值」、「台灣人天生神力啦，確診也不會發病」、「因為台灣是媽祖管區，出國不算媽祖管區」。

媒體15日曾在疫情記會對於相關案例進行提問，日籍女學生、泰籍移工、比利時工程師、日本工程師和赴港確診台女的檢測最後結果，莊人祥對此表示，前2案已結案，後面3個接觸者都已檢驗完，不論PCR還是抗體檢驗結果皆為陰性，最近指揮中心會召開專家會議，討論這些個案如何歸類，最後才會再宣布專家的看法。

(中時新聞網)