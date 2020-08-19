可成(2474)宣布出售營收占比4成的大陸泰州廠！明年營收將以筆電、平板為主，不會跟進蘋概供應鏈前往印度、東南亞開設手機機殼廠。市場認為，此番發言形同宣布可成退出iPhone機殼產業。可成董事長洪水樹也不諱言，處分後，可成營收會有一段時間偏低，但這是進行徹底轉型必經的「陣痛期」，可成選擇的是比較積極、徹底的方式，著眼點是未來10年或20年更長遠的發展。「現在稍微有點後退，是為了更好的前進」。

據可成6月底公布的財報顯示，可成的財務強度極佳。流動比達到204%，負債比僅有40.8%，現金和約當現金高達1193.5億元，較去年底增加了503億元。資本公積有200億元，保留盈餘更高達1303億元。

在經營績效方面，可成去年營收和總資產比為0.37，較107年的0.39，略為下降；若再和106年相比，則下滑更為明顯，106年為0.43。該數值顯示，106年時，可成用1元的資產作0.43元的生意；107年可成用1元的資產作0.39元的生意；108年可成用1元的資產作0.37元的生意。從此一數據看出可成的經營能力近幾年呈現下滑。

可成經營能力下滑，和「A」客戶積極扶植陸系供應商，並且用力砍價有關，這侵蝕可成手機機殼的獲利率，也是可成決定退出手機機殼產業的原因之一。

可成強化經營能力，啟動轉型，出售泰州廠可成還會有什麼動作？

先從可成的三大關鍵能力來看，一、材料科學。二、精密製造。三、表面處理。可成生產的產品不只有金屬，還有有合金、碳纖、玻纖等複合材料。公司表示，未來就台灣和宿遷廠做最大的產能配置，也不排除再投資該2處廠區，提升更高的競爭力。

至於新業務，洪水樹透露，預計不久後將與大家見面，至於新品汽車零組件方面，今年已與大型品牌客戶合作，相關零部件也陸續出貨，未來會充分利用產能，並投入精密製造，醫療產業，希望這兩個未來成為主要成長動能。

可成強調，將視各地主管關核准進度，最快在今年底前會完成泰州廠股權交割所有程序。公司第三季營收季對季仍會成長！

(時報資訊)