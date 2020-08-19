繪圖晶片大廠NVIDIA（輝達）宣布將於10月5日至9日舉行GPU技術大會（GTC），會中包含由NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳預先錄製的主題演說。

GTC將展示應用於各行各業及政府機關服務之人工智慧（AI）、資料科學、繪圖、高效能及邊緣運算、網路、自主機器、虛擬實境（VR）等領域的最新技術與突破。七場橫跨北美、歐洲、以色列、印度、台灣、日本與韓國的串流直播，皆可分別收看現場展示、專業內容、當地新創公司和贊助商所提供的內容。

NVIDIA企業行銷與開發者計畫部門副總裁Greg Estes表示，GTC是唯一一個將頂尖開發者、企業與政府部門的最高決策者、研究機構的專家以及領先的平台服務供應商齊聚一堂，以推動先進技術領域發展的會議。我們十分高興能夠分享五百多名來自NVIDIA及我們全球各地專家的心血結晶，以解決當今最困難的挑戰。

這場GTC將展開五百多場演講，包含直播及隨選播放的預錄內容。參加直播的與會者將有機會與來自不同企業和組織的AI及其他領域專家進行交流。許多全球頂尖的科技組織皆將與會。大會贊助商包括AWS、Google Cloud、Microsoft（微軟）、Oracle（甲骨文）、Facebook、戴爾科技、慧與科技、VMware、Cisco（思科）、聯想、華碩、IBM等。

GTC 另將展開一系列的座談會議，召集各領域的專家和政策制定者，討論從國家戰略到AI的公平合理性等內容。開發者可以透過註冊參加由NVIDIA深度學習機構舉辦的十六場全天訓練實作坊的任一場，以強化自己的能力。實作坊開放全球開發者報名，並教授CUDA、RAPIDS、自然語言處理等領域的最新技能。

台灣地區的與會者將可以參加北美地區的120場演講，以及台灣當地的40多場演講內容，其中包括討論醫療、製造、電信、對話式AI等領域最新進展的網路直播研討會。

GTC亦包含由NVIDIA Inception主持的新創公司議程，其中將有全球領先之AI新創公司執行長的演講、NVIDIA工程師的技術演講，以及由NVIDIA高階主管分享針對AI領域未來發展藍圖的座談。

(工商 )