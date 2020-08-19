封測大廠日月光攜手中華電信及高通，共同打造台灣首座5G mmWave（毫米波）企業專網的智慧工廠，將於日月光高雄廠生產線導入AI+AGV智慧無人搬運車、AR遠端協作（Remote AR Assistance）、綠科技教育館AR體驗環境等三大應用。

經濟部技術處5G辦公室為推動國內5G產業發展，召集國內外龍頭大廠，包含全球封測龍頭日月光、5G晶片大廠高通、國內電信龍頭中華電信等，共同建置台灣首座基於5G mmWave專用網路的智慧工廠。在整個規劃和建置過程中，高通及中華電信將提供技術支持與整合方案，鼓勵台灣製造業者研發與供應相關網路設備，諸如5G mmWave小型基地台等，以發揮在5G mmWave專用網路的生態系統中的重要作用。

日月光集團高雄廠總經理羅瑞榮表示，日月光多年來一直致力於智慧製造。透過全廠的人員與系統整合管理，日月光已完成多座智慧工廠。在人工智慧物聯網（AIoT）智慧工廠解決方案中，導入A+B+C to D，亦即運用了人工智慧（AI）、大數據分析（Big Data）、自動化技術（CIM），來達成工廠數位轉型（Digital Transformation），也透過自走車（AGV）、機台自動派工、環衛與工安、能源管理、倉儲管理和互連技術等，強化即時遠端監控和工廠管理，有效提高生產力。

羅瑞榮表示，未來導入5G mmWave企業專網，將可解決原本WiFi傳輸延遲、連線不穩定與訊號干擾等問題，進一步提高生產效益，同時提高設備維護的效能。

高通副總裁暨台灣與東南亞區總裁劉思泰表示，5G mmWave是實現工業物聯網的基礎。對追求彈性製造、預測性維修和更高生產效益的智慧工廠而言，5G mmWave高速率、低延遲、大頻寬的特性，將把這段轉型過程推向更新的高度，高通在打造整合垂直應用的5G mmWave智慧工廠過程中提供技術支援，共同為強化台灣5G網路完整性及發展5G產業生態系而努力。

同時，作為此次5G mmWave智慧工廠、5G垂直應用場域三大應用之一的綠科技教育館AR體驗環境，將成為台灣最大的5G mmWave+AR實驗場域。日月光綠科技教育館是目前全台最大中水回收廠，汲取工廠放流水，經水資源淨化再回到製程利用，將採用最新5G mmWave及AR技術為參訪人員提供水資源環教課程，成為以創新作法推廣水資源保育的表率。

(工商 )