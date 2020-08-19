橫跨多重電子應用領域、全球領先的半導體供應商意法半導體（STMicroelectronics，ST）STM32Cube軟體開發生態系統進行軟體更新，使用者能更輕鬆地篩選軟體範例，收集和使用開發工具，自訂、使用和分享STM32Cube擴充套裝軟體。

這些更新為MCU配置和專案設定工具（STM32CubeMX version 6.0）以及STM32CubeIDE v1.4 multi-OS C/C++ 開發平台帶來新的強化功能。現在，這兩個工具可直接存取最新的STM32Cube MCU套裝軟體和擴充包，其中包含執行STM32微控制器和外部周邊，以及感測器或通訊介面等外部元件所需的軟體。此外，使用者還可以直接從大量軟體範例中任選一個開始專案開發，同時透過兩個工具輕鬆查看軟體範例。

微控制器和產品系列專用的STM32Cube MCU套件幫助開發者使用微控制器功能和外部周邊，軟體包括外部周邊驅動、中介軟體、應用範例和開發板支援套件（Board Support Packages，BSP）。STM32Cube擴充套件則是意法半導體或協力廠商所研發出來的軟體，讓開發者可以在套裝軟體中彈性地增加開發板支援套件或中介軟體等新功能，同時維持STM32Cube生態系統的完整性。

此次更新在STM32CubeMX 6.0版本中新增一個功能強大的STM32PackCreator實用工具，使用者可以透過該工具創建和分享其所開發的STM32Cube擴充套件。STM32PackCreator全程引導使用者開發擴充套件，並確保新開發的擴充套件全部都能在STM32CubeMX和STM32CubeIDE工具中開啟和配置。

現在，STM32CubeMX 6.0版本還可以協助使用者找到STM32Cube生態系統中所有可用的開發工具，以及意法半導體的其它設計工具，例如，圖形介面的STM32微控制器和MEMS感測器演算法設計工具AlgoBuilder，以及馬達控制開發工具ST-MC-SUITE。而使用者還可以從STM32CubeMX 6.0中啟動STM32PackCreator和eDesignSuite兩個軟體，便於設計相關的系統功能，包括訊號調理電路、功率變換和射頻電路。

STM32CubeMX 6.0版亦提供了一系列短版視訊教學，幫助使用者了解如何充分利用該工具，並詳細地瞭解新功能。

(工商 )