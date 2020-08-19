TPK-KY(3673)看好電動車發展前景，董事會通過投資1億美元參與美國電動車新創公司Canoo上市前私募案，該案是透過HCAC公司以反向併購方式(Business Combination)與Canoo公司進行合併，Canoo的電動車預計2022年量產上市。

TPK-KY除了看好電動車本身發展外，也進一步將TPK產品拓展到電動車相關行業產品及服務範圍，增加TPK在汽車產業鏈多角延伸及發展的機會。

Canoo為德拉威爾州註冊並於加州營運的新創公司，主要業務為電動車設計開發。Canoo所開發電動車目前已完成Beta測試階段，即將進入Gamma測試階段，預計於2022年開始量產上市。

HCAC公司是美國納斯達克上市特殊目的併購公司(SPAC)，將以反向併購方式(Business Combination)與Canoo公司進行合併，合併後公司將以Canoo Inc.的名稱存續，並以「CNOO」為代號繼續在納斯達克上市。

TPK將投資HCAC所發行的Class A普通股，交易單位1000萬股，每股美金10元，總金額1億美元，計畫取得HCAC公司與Canoo公司合併後最高約4.29％股權。

國巨(2327)也在昨天宣布，透過子公司(國巨百慕達)參與Canoo的股權投資，總計投資金額為1000萬美元。

(時報資訊)