周二標普500指數創下歷史收盤新高，完全收復了新冠肺炎大流行引爆的巨大跌幅，並成為該指數最具戲劇化的復甦之一。

美國7月新屋開工數創下近4年來最大增幅，亦增強市場樂觀情緒。

周二收盤，道瓊工業指數跌66.84點或0.24%，為27,778.07點。標普500指數漲7.79點或0.23%，為3,389.78點。那斯達克指數漲81.12點或0.73%，為11,210.84點。

標普500指數11大類股跌多漲少，受亞馬遜帶動，非必需消費品類股勁揚1.46%，在11大類股中表現最佳，其次為通訊服務股漲1.09%。亞馬遜上漲4.1%，成為漲幅最大的成分股。科技股漲0.39%，亦為大盤帶來支撐。能源股跌1.71%，表現最疲弱。

規模達數兆美元的財政與貨幣激勵措施使華爾街現金滿盈，並促使追求收益的投資人轉向股市。亞馬遜與其他高成長型科技股則被視為是克服這場新冠危機最可靠的族群。

標普500指數確定創下歷史收盤新高，按一般定義，該指數在3月23日跌至疫病大流行期的低點後，現在正式進入牛市，與該低點相比，標普500指數上漲了55%，這103天內的漲幅亦創下87年來新高。這一波起自於2月底的熊市，也成了標普500指數有史以來最短的熊市。

儘管標普500指數正式宣告進入牛市，但投資人對經濟基本面的疑慮仍然揮之不去。家得寶（Home Depot）與沃爾瑪（Walmart）公布強勁的業績報告，但市場反應冷淡，亦使大盤漲幅受抑。

家得寶上季同店營收創下至少20年來最強勁的增長，但股價下跌1.1%，因分析師認為該公司營收可能已經到頂。沃爾瑪上季線上銷售收入創下史上最大增長，但股價收跌0.9%。

Incapital首席市場策略師Patrick Leary表示，標普500指數表現令人驚艷，但不確定這反映出整體經濟體質。這波漲勢更多與流動性、接連的經濟支持措施及美元走軟所觸發的資產通膨有關。

那斯達克指數周二的表現仍然亮眼，自6月初確定完全收復新冠疫情造成的重挫以來，第18度改寫歷史收盤新高，亦為今年以來第34度在收盤時締造新猷，表現遠優於2019年全年31度及2018年全年29次創歷史收盤新高。

(時報資訊)