為擴大台灣市場佈局，全球數位監控解決方案廠—晶睿(3454)宣佈與成創科技及創奇科技結盟，成為晶睿通訊旗下新的通路產品代理商，加強在台灣通路的佈局。

晶睿通訊深耕安控產業20年，多年來持續開拓全球市場，但始終堅持研發、設計、製造根留台灣，希望能成功從台灣邁向世界，傳遞MIT品牌價值，近年來晶睿通訊投入龐大研發能量整合軟硬體，以完整安控解決方案切入市場，從前端攝影機到後端影像管理軟體，提供客戶一站式購足服務。全方位解決方案產品也已成功應用於台灣不同場域，如交通、廠房和校園；為擴大台灣市場佈局，晶睿除了既有合作超過10年的代理商—零壹科技與固緯電子外，再與成創科技及創奇科技結盟，成為晶睿通訊旗下新的通路產品代理商，希望藉由增加策略夥伴與市場佈局，為台灣客戶打造更完善的服務與更便捷的採購體驗。

晶睿通訊品牌事業群執行副總經理顧中威表示，台灣一直以來都是晶睿通訊發展的重點市場也是主場，透過這次新的夥伴關係建立，加強台灣通路佈局，讓我們可以更完整服務北中南不同區域的客戶，希望能將代理商提供的第一線市場洞察和用戶回饋轉化為進步的動能，優化現有產品並創造更多解決方案來擴大安防應用，接下來也將持續針對台灣市場設立更完善的客戶服務中心；結合台灣四家代理商市場經驗與晶睿通訊產品，共同以多樣化的解決方案為台灣客戶打造安全環境。

受到新冠肺炎疫情影響，晶睿通訊第2季稅後盈餘為4592萬元，年減56.7%，單季每股盈餘為0.53元，累計上半年稅後盈餘為1.34億元，年減29.84%，每股盈餘為1.56元；累計前7月合併營收為34.78億元，年減16.27%。

(時報資訊)