照明大廠中國電器第二季本業獲利暴增，又有業外收益挹注，EPS從去年同期0.01元倍增至0.07元。上半年本期淨利0.42億元，EPS為0.12元，維持去年同期水準。今(19)日下午將參加證交所主辦法說會，說明營運展望。

中電因政府政策規定，停產白幟燈泡後，轉型生產LED燈泡及LED燈具，2018年先針對居家、商辦及停車場，推出東亞智慧節能燈。2019年開發出具遠端監控功能的LED智慧照明，也積極爭取各地方政府的LED路燈標案。

中電第二季合併營收從去年同期5.98億元降至5.08億元，營業費用減少，本業獲利從去年同期851萬元倍數增加至2,585萬元，業外收益0.14億元挹注，稅前淨利0.40億元、本期淨利0.26億元，EPS回升至0.07元。

中電上半年合併營收由去年同期11.72億元降至10.78億元、本業淨利不減反增至0.65億元、稅前淨利0.57億元、本期淨利0.42億元，EPS為0.12元。

(工商 )