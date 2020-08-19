考慮到美國境內新冠肺炎疫情嚴重，台灣「網球一哥」盧彥勳今（19）日在臉書PO文宣布不參加今年8月31日開打的美國網球公開賽，以及9月20日開打的法國網球公開賽。

盧彥勳在文中表示，原本他的保護排名期限若從美國公開賽開始算，到明年3月底即將結束。經過申請、解釋後，ATP終於同意凍結其保護排名，到明年才開始計算。

也因此，盧彥勳說今年都不會參賽了，意即退出美網及法國公開賽，將保護排名凍結至明年澳洲公開賽。一來希望多一點時間在疫情有曙光或較平緩時再參賽，降低染病的風險；二來也希望藉由凍結保護排名，讓自己有機會參加明年的東京奧運會。

盧彥勳的臉書PO如下：

「今年來新冠肺炎肆虐，ATP三月起開始停賽，如今疫情尚未平息，但美網、法網等四大賽，仍然考慮比賽的利益和職業網球復賽的責任，盡力做好防疫，盡可能克服困難因素，最終決定持續主辦。

而對於新冠肺炎的認知，每個國家和區域不同，在歐美許多人，仍將新冠肺炎認為如一般的流感一樣，所以採取防護措施不如台灣嚴謹。如美國公開賽傳來訊息，若進入美國後，被驗到有新冠肺炎病毒的陽性反應，則自主隔離十天後，若沒有嚴重的症狀，即可以自由活動。

這樣的措施實在讓我們團隊及家人感到非常的不安心。再加上整個賽季，只有部份美國和歐洲的比賽被允許舉辦，所有的亞洲賽事也都停止了，這樣的狀況，也大大減少我可以參加的賽事選擇。這段期間復出，除了有被染疫的風險外，也不利於我參加除了四大賽以外的賽事，爭取積分。

因應新冠肺炎，ATP將今年訂（定）義為疫情賽季，同意讓選手自由選擇是否參賽，不參賽也不會影響積分和排名。但因為我的情況較為特殊，持保護排名參賽，所以原先的保護排名期限，若從美國公開賽開始，就得計算，到明年三月底，我的保護排名期限即將結束。

考量到全球疫情嚴峻，一來不希望出國染病讓家人擔心，二來也不希望出國染病造成國家社會的負擔。所以向ATP提出因疫情的關系，重新凍解（結）我保護排名的申請，在ATP經過幾個星期的討論和投票後，終於同意凍解（結）我的保護排名，到明年開始計算。

在有這個ATP凍解（結）保護排名的同意，也和團隊討論之後，決定今年都不參賽了，意即退出美網及法國公開賽，將保護排名凍結至明年澳洲公開賽。一來希望能多一點時間，在疫情有曙光或較平緩時再參賽，降低染病的風險；二來也希望借（藉）由凍結保護排名，讓自己有機會參加21年的東京奧運會。

願上帝保佑全世界，讓大家平安的渡過此波疫情！」

(中時 )