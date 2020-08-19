三星越南公司在周二稍晚駁斥了媒體報導，宣稱未來沒有打算將在越南的部分手機工廠遷往印度，越南將會是集團最主要的製造基地。

三星越南在聲明稿中指出，集團在北部河內市附近的北寧省和太原省的手機工廠營運一如往常，未有變動。

三星越南的聲明源自於印度媒體的報導。VnExpress引述印度媒體經濟時報指出，該印媒在本周一報導：「三星可能將在越南的手機製造的主要部分遷往印度」，以及三星已經向印度政府提交計畫，估在未來五年將價值超過400億美元的手機製造遷往印度等報導。三星聲明中駁斥該印媒報導為「毫無根據」。

三星在數年前已將手機工廠完全從中國遷出，今年更關閉在中國最後PC工廠，目前在中國剩記憶體事業。越南目前一直是三星最重要的手機生產基地。

三星約有超過半數手機製造是在越南，至今對越南已投資超過170億美元，產品包括手機以外電子產品，該集團對越南電子產品出口極具影響力。

(時報資訊)