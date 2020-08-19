美股消息面：
1.美國商務部周二公布，7月新屋開工數月增22.6%，創下2016年10月來最大增幅；以年率計達149.6萬戶，超出市場預期的124萬戶。7月建築許可數月增18.8%，以年率計為149.5萬戶，亦超出市場預期的132萬戶。
2.美國政府擴大對華為的制裁使美中兩國之間的緊張局勢加劇，帶動避險需求，以及受惠於美元繼續走軟，周二國際金價重返2000美元大關。終場紐約12月期金收漲0.7%，報每盎司2013.1美元。現貨金尾盤漲0.95%，報每盎司2002.5美元，盤中最高漲1.67%，報2016.9美元。
3.石油輸出國組織與其減產盟友OPEC+的減產執行率良好，緩解投資人對新冠肺炎疫情不利於石油需求前景的擔憂，周二紐約期油收平，報每桶42.89美元。倫敦布蘭特期油收漲9美分，為每桶45.46美元。
(時報資訊)
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