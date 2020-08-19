廣明(6188)旗下達明機器人，重磅登場台北國際自動化工業大展，為產業智慧製造升級帶來一系列的解決方案；以TM AI+打造高效的自動瑕疵檢測，以智慧堆棧系統TM Palletizing Operator克服軟硬體整合，以TMmanager智慧工廠管理數據，以數據驅動各產業的數位轉型。另一個展覽亮點是與民視合作，跨領域展示協作型手臂與廣播級攝影機進行AR擴增實境的應用。

製造業是AI在台灣最具發展潛力的產業領域，特別適用於打造高效率的自動瑕疵檢測的應用場景，達明機器人運用自身內建智慧視覺優勢，研發TM AI+解決方案：業界首創整合傳統機器視覺與先進AI視覺於單一機器人系統，無須額外控制器，更大幅降低以往整合視覺花費的人力、時間與金錢成本。達明機器人內建的機器視覺整合了光源、工業攝相機與感測元件，來擷取影像畫面，並結合人工智慧的深度學習技術，更能準確感測物體形狀、種類、顏色等判別要素；進而提升機器視覺在自動化生產中的檢測效能與高難度，提升各產業在品質檢測的精準度與效能。並使用檢測數據導向生產製造，朝向數位化轉型。

達明機器人推出的TMmanager智慧工廠管理解決方案，協助各企業實踐智慧工廠自動化生產，透過虛實化整合、物聯網、智能設備與機器人應用構建適用性高的智慧工廠。TMmanager智慧工廠管理解決方案功能如下：

1.資料收集與監控系統，提供客戶即時的工廠設備管理及設備狀態的監控。

2.工廠製造現場的管控，能夠收集製造數據，提供管理者完整的生產履歷。

3.簡易使用的儀表板設計功能，讓想要的資訊視覺化，且可根據需求進行儀表板的客製化。

4.即時呈現的生產狀況看板系統，讓管理者能夠隨時掌握生產資訊。

此外，達明與電視台跨界創新合作，達明機器人協作手臂結合AR攝影機追蹤對位技術，機器人即時反饋末端攝影機位移座標給AR場景中虛擬攝影機，同步合成擴增實境3D，達成虛實合一效果，其精準度直達電視廣播級水平。

(時報資訊)