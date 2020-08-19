下半年產業變數雖多，保護元件廠聚鼎(6224)預期，下半年還是會比上半年好，全年每股盈餘可望比去年好。

聚鼎於7月透過子公司聚燁科技收購德國Henkel(漢高)散熱事業部門(TCLAD)，預計最快今年底、最慢明年第1季併入，併入後不僅可帶動聚鼎未來營運成長，聚鼎亦規劃聚燁科技掛牌上市，今天早盤股價開低走高。

聚鼎主要產品為高分子正溫度係數熱敏電阻(PPTC)，公司自2007年開始跨入金屬散熱基板領域，目前金屬散熱基板出貨以汽車頭燈居多，儘管全球車市受中美貿易戰及全球新冠肺炎疫情影響連2年市況低迷，但車用相關散熱基板需求卻穩定增加，且電動車帶動IGBT需求，加上工業、航太等市場亦逐步擴大，因此看好高導熱效能金屬散熱基板前景。

聚鼎科技於7月宣布，透過子公司聚燁科技與德商漢高集團美國子公司簽署協議，以2600萬美元收購該子公司旗下金屬散熱基板與線路板事業部門，預計最快今年底、最慢明年第1季併入，希望加速搶攻即將進入起飛期的電動車領域。

聚鼎副總經理侯全興表示，漢高散熱部門在金屬散熱基板領域居全球第一大，在聚燁科技完成收購後，未來將與聚鼎金屬散熱事業(TCB)整合，並規劃聚燁科技掛牌上市。

聚鼎科技今年上半年因營運調整成果顯現，稅後盈餘為1.67億元，年成長36.89%，每股盈餘為2.1元，未受疫情太多影響，前7月合併營收為9.12億元，年成長7.99%。

展望下半年，侯全興表示，下半年業績看起來會比上半年好，不過去年同期基期較高，且今年美系客戶新機延後，能否超越去年同期有待觀察，但全年每股盈餘會比去年好。

(時報資訊)