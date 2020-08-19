失眠是許多人會經歷過的困擾，原因百百種，可能因為工作壓力、感情問題及相關疾病等問題，導致睡民品質下降。國外一名男子解決失眠的方式，可就讓他的枕邊人傷透腦筋，甚至讓人作嘔。

根據《鏡媒》報導，一名女網友在Reddit討論區發表了一篇文提及，目前與男友同居之外，還有一名住在一起的室友，住在一起都沒什麼問題，由於男友睡眠品質很差，而家中唯一的廁所偏偏就在樓下，只要夜裡起身去上廁所再回到床上，要再入睡就很困難了。

直到男友告訴她說「已有對策」能解決失眠問題了，都不是靠藥物及其他的方式，解決之道，就在她某天早上起床時，赫然發現床頭多了一個裝滿「黃色液體的玻璃杯」，她頓時恍然大悟！男友告訴她「晚上他又有尿意時，就尿進玻璃杯中，就不用特意到樓下去了。」

從那天起，她每天早上都能看見盛裝尿液的玻璃杯，放在床頭櫃，最令她作嘔的是，男友有時會放置一天才處理，甚至更久。由於家中有養貓，貓的習性就是在屋內跳上跳下，再加上屋子屬於老屋，地板間有較大的空隙，她真的很怕家中的誰，或是貓兒一不小心碰撞到，尿液會從杯中傾瀉而出，一想到她那驚嚇又噁心的感覺便襲來。

最後，她還補充說，盛裝過尿液的玻璃杯，男友將其洗乾淨後，仍會再裝飲用水喝，非常不衛生，即便男友也覺得自己的行為可笑，也表示換做別人，他也無法理解對方的行為，但就當她一再地為此抱怨不開心時，男友仍覺得她反應過度激烈了。

(中時新聞網)