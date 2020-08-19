1名葉姓男子因與前女友有30萬債務糾紛，16日凌晨約女方外出談判，未料女方找來11位友人，將葉男押走後帶往一處廢棄工廠囚禁並輪流凌虐，葉男的表弟得知哥哥被人押走單獨前往救人，未料只見被打得全身是傷且奄奄一息的表哥，經緊急送醫後仍然不治，警方獲報後立火速逮捕11名施暴惡煞，並追查死者前女友下落。

警方調查，葉男和林姓前女友分手後有財務糾紛，女方疑似欠了一筆債務，經過葉男多次追討後仍沒著落，16日凌晨2點多，葉男友打給林女要求外出談判，雙方各自帶著友人到場。

但雙方談判過程中，葉男的轎車遭到對方開走，葉男也不甘示弱將對方的車也開走，同時也將林女一併帶走。但是該輛車卻裝有衛星定位系統，於是立刻召集大批人馬前往找葉男尋仇。

帶頭的陳姓男子帶著4車11人，在凌晨4點多前往湖口找到葉男後，立刻仗著人勢眾，將葉男當場押走，帶往姜區一處廢棄工廠，接著11人就輪流持棍棒毆打葉男。葉男的表弟得知哥哥被押走後，立刻連繫對方後單獨到現場救人。

但是葉男表弟一到場後，眼前只見自己的表哥早已被打得遍體麟傷，只剩下最後一口氣，當場苦苦哀求對方趕快送醫，但是這群惡煞根本不理，直到表弟表達願必賠償後才放人，但是葉男被送往醫院後，發現手腳全遭打斷，內臟嚴重受損而傷重不治。

經過葉男表弟報案後，楊梅分局在昨(18日)分別逮捕對葉男施暴的11位嫌犯，全案訊後依殺人、妨害自由及妨害秩序等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，但葉男的前女友林姓女子仍未到案，警方正追查中。。

(中時新聞網)