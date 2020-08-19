台中市政府警察局第四分局黎明派出所，日前上午8時許接獲報案，1名李姓婦人稱機車不見了。員警迅速到場了解，警員陳政男耐心一再與婦人溝通確認機車停放位置後，調閱相關路口監視器並逐一進行比對，再沿街地毯式搜尋所有可能停放位置，最後在距離婦人住家兩條路口的路旁發現機車，通知領取時婦人才想起自己一時糊塗遺忘停放地點。

警方指出，1名60多歲的李姓婦人，日前愁容滿面地向員警表示，原本停放在自家門前的機車不翼而飛，因該台機車購買未滿3年，外觀新穎且所費不貲，李婦很擔心遭宵小竊取於是向警方求助。

警方表示，陳員獲報到場後，先致電拖吊場確認該車並沒有被拖吊紀錄後，利用警政系統查詢車輛行車紀錄，發現最後行車畫面正是前天李婦獨自騎乘該車往住家方向行駛！陳員不顧當時已近中午，頂著30度以上的高溫，揮汗在附近街頭巷弄穿梭展開地毯式搜索，只為替婦人趕緊找回愛車。

皇天不負苦心人，終於在附近的機車停車格找到！原來李婦前天購物後遺忘有騎車直接步行返家，婦人前來領回愛車時直說不好意思造成大家困擾，陳員表示沒關係機車找回來就好，工作雖然辛苦但圓滿達成任務一切值得。

黎明所長林澤聰強調，駕駛人若擔心忘記汽、機車停放位置，可於停車時先以手機拍攝遠景照片或拍攝最近門牌位置，也可以利用手機地圖功能點選所在位置便可以將當下GPS定位設定為停車位置，若仍無法找到愛車可撥打報案電話110由警方到場提供民眾協助。

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(中時 )