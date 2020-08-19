屋外叮叮咚咚 卓蘭驚見下冰雹 09:432020/08/19 中時 巫靜婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 卓蘭18日下午疑似下起冰雹，令民眾驚喜不已。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣昨日（18日）午後雷陣雨，雨勢滂沱，卓蘭內灣里民下午5點多，驚見大雨中夾帶大大小小的冰塊，「叮叮咚咚」的敲打停在住家外的汽車和地面，直呼嚇了一大跳。 卓蘭鎮內灣里等地，昨日下午5點至5點10分下起大雨，有民眾發現雨勢中竟夾帶大小不一的冰塊，興奮地捧在手中，把畫面錄下來po網，引起網友們議論，笑說「有免費刨冰吃了！」。 (中時 ) #下雨 #冰雹 #卓蘭 #冰塊 也許您會感興趣 推薦閱讀 4個月大石虎 疑遭路殺移屍草皮 04:102020/08/19 地方新聞 睡覺突感覺胸悶 男睜眼驚見巨大母獅趴胸口 09:332020/08/18 搜奇 高通晶片組驚見漏洞 數百萬支Android手機全都露 15:402020/08/18 財經 廁所天花板狂滴水 他上樓敲門驚見少女觸電焦屍泡浴缸 09:302020/08/17 社會 老翁訪友迷途 警擴大搜尋平安尋獲 10:262020/08/17 社會 架隱藏相機想抓拍山貓 他檢查照片驚見妖嬈身影 14:432020/08/16 日常 金紙店驚見先人紙口罩 網傻：死了還會怕？ 18:142020/08/17 搜奇 媽傳訊息「快看窗外」一看驚見上百隻綿羊時間凍結 19:452020/08/17 搜奇 台南外役監受刑人疑遭戴綠帽怒逃獄 前妻接應落網 11:092020/08/17 社會 家中每天出現神秘陌生鞋 女看監視器驚見愛貓怪癖 09:462020/08/16 萌寵 寶島熱門新聞 狡猾過人的星座TOP3 雙子座真的惹不起 - 運勢 - 運勢 彰化縣揪確診 陳時中竟下令政風調查 - 日報 美返台少年無症狀卻突採檢確診 陳時中要查多事的衛生局 - 生活 離台確診爆不停 上海通報1個案探親返陸染疫 - 生活 柯文哲移送陳景峻 劍指小英 - 政治要聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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