苗栗縣昨日（18日）午後雷陣雨，雨勢滂沱，卓蘭內灣里民下午5點多，驚見大雨中夾帶大大小小的冰塊，「叮叮咚咚」的敲打停在住家外的汽車和地面，直呼嚇了一大跳。

卓蘭鎮內灣里等地，昨日下午5點至5點10分下起大雨，有民眾發現雨勢中竟夾帶大小不一的冰塊，興奮地捧在手中，把畫面錄下來po網，引起網友們議論，笑說「有免費刨冰吃了！」。

(中時 )