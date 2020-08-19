全球窗簾大王-億豐（8464）第二季獲利創單季次高、EPS達4.12元；上半年每股大賺6.91元、創下同期新高！包括日、亞系等外資在最新出爐的報告中都大喊「買進」，並同步調高目標價、最高調升到450元！
外資已連續多日買超，加上億豐20日受邀線上法說，今日開盤後股價一路開高走高，一度衝至369.5元、突破上一波高點，大漲逾5.5%以上。
亞系外資日前發布最新研究報告指出，億豐今年第2季稅後淨利達12.06億元，季增47.7%、年增1.4%，超越市場預期。外資推估第3季毛利率將再攀高至58.3%，主因解封後百葉窗銷售回溫、原物料價格有利、匯率走勢利多及生產效率提升，並將今、明、後年每股盈餘預估值調高至16.97元、20.57元、23.11元，維持「買進」投資評等，目標價從343元升到450元。
億豐目前窗簾產能滿載，將善用第三季投產的墨西哥客製窗簾產線新廠、柬埔寨固定尺寸窗簾擴線，藉以滿足客戶的需求。億豐也計畫增建美國德州廠房，擴大營運規模。
(工商 )
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