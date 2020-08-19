陳水扁到醫院探視蔡啟芳。（圖／摘自陳水扁新勇哥物語臉書）

前立委蔡啟芳上個月進行肺臟移植手術，過程相當順利，7月12日手術結束，也剛好是他66歲生日。前總統陳水扁昨（18）日到台大醫院探視蔡啟芳，透露他恢復良好，也驚呼這一切彷彿上帝神蹟降臨。

陳水扁在臉書表示，18日到台大醫院探視住院中的好友蔡啟芳，他因嚴重肺阻塞，7月11日緊極進行換肺手術，剛從ICU（加護病房）轉入普通病房才第4天，蔡啟芳一看到阿扁，開口就說貼在電線桿的那句「信耶穌得永生」救了他。

陳水扁指出，7月10日當一切都那麼糟糕時，蔡啟芳受洗成為基督徒，11日意外等到要換的肺臟，經過12小時手術已經是12日，而12日剛好是他的生日，這一切彷彿奇妙恩典，上帝神蹟降臨，如今蔡啟芳已經可以一次爬台大醫院15樓5趟。

除感謝台大醫院主刀醫生徐紹勛和所有醫護人員，陳水扁也祝禱蔡啟芳早日康復，養好身體再為台灣繼續打拚。

提到和陳水扁的好交情，蔡啟芳在2017年時，曾為了要求總統蔡英文特赦陳水扁，向兒子蔡易餘嗆聲，要求儘速排審《赦免法》，否則將斷絕父子關係。另外，蔡啟芳臉書大頭照，也放著年輕時與陳水扁的合照。

前立委蔡啟芳（左）、前總統陳水扁。（圖／摘自蔡啟芳臉書）

(中時新聞網)