周二芝加哥穀物期貨多收黑，其中玉米價格從一個月高點回落，因美國中西部一年一度的農作物估計單產上升，緩解了市場對整個玉米帶因風暴破壞的擔憂，大豆期價下跌，但仍保持在周一的多個月高點附近，因對中西部乾燥天氣的擔憂，令收成優於預期，小麥追隨玉米走低。

終場9月玉米收低4美分，報327美分，9月大豆跌0.5美分，報912美分，9月小麥跌9美分，報507.5美分，9月黃豆油漲0.28美分，報31.58美分，9月黃豆粉跌2.1美元，報296.2美元。(商品行情網)

(時報資訊)