《商情》單產上升 芝加哥玉米從一個月高點回落 09:432020/08/19 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周二芝加哥穀物期貨多收黑，其中玉米價格從一個月高點回落，因美國中西部一年一度的農作物估計單產上升，緩解了市場對整個玉米帶因風暴破壞的擔憂，大豆期價下跌，但仍保持在周一的多個月高點附近，因對中西部乾燥天氣的擔憂，令收成優於預期，小麥追隨玉米走低。 終場9月玉米收低4美分，報327美分，9月大豆跌0.5美分，報912美分，9月小麥跌9美分，報507.5美分，9月黃豆油漲0.28美分，報31.58美分，9月黃豆粉跌2.1美元，報296.2美元。(商品行情網) (時報資訊) #玉米 #單產 #一個月 #擔憂 #小麥 也許您會感興趣 推薦閱讀 港府推第二期保就業計畫救經濟 04:102020/08/19 話題觀察 動漫宅經濟 今夏爆發 04:102020/08/19 產業．科技 港增36例確診 專家籲延限聚令 04:102020/08/19 話題觀察 3,626億元 7月刷卡金額 刷出新紀錄 04:102020/08/19 金融．稅務 資金專法 首年磁吸2,166億 04:102020/08/19 金融．稅務 京東金融發佈品牌主張logo升級 APP實名用戶達4億 03:112020/08/19 兩岸 《其他股》泰昇Q3營收可望月月高 Q4將重返成長軌道 08:012020/08/19 財經 聯準會救疫情造成經濟衰退 將施行新通膨策略 00:032020/08/19 財經 陸線上教育業 暑假疫軍突起 04:102020/08/19 兩岸藝文 洛克威爾 助企業數位化轉型 04:102020/08/19 產業特刊 財經熱門新聞 錯殺聯發科？外資急護航 - 財經要聞 - 工商時報 可成退出蘋果手機鏈 - 財經要聞 - 工商時報 上萬投資人血本無歸 謝金河談康友案：典型價值毀滅 - 財經 別不信邪 專家：一樁併購案 嗅出台股大泡沫 - 財經 iPhone機殼廠可成不玩了 董座一番話早洩口風 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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