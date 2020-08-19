保守觀望，周二美國原油期貨收近平盤；受益於美國石油協會(API)上周公布的數據指出，美國原油庫存減少400萬桶，優於市場預期，與產油國聯盟(OPEC+)7月份對減產配額的遵循度自95％提升至97％之利多因素影響，OPEC+預計即將於本周召開的部長級委員會議，將引發市場關注，分析師認為，在召開會議評估減產協議之前，油價基本會維持在現有水平。

儘管如此，新冠肺炎疫情目前尚未有減弱的跡象，加上美國國會截至目前為止針對新紓困法案依然未能達成共識，故投資人觀望氣氛濃厚；其中美國原油維持平盤，倫敦原油漲幅0.2%。

美國NYMEX-9月輕質原油報每桶42.89美元；9月熱燃油漲0.02美元，報每加侖1.26美元；9月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖1.28美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨上漲0.9美元，報每桶45.46美元。(商品行情網)

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