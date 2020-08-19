外交部在七月一日宣布與無國家承認的非洲「國家」索馬利蘭互設官方辦事處，但未建立外交關係，各界已經議論紛紛；八月十七日「台灣駐索馬利蘭共和國代表處」正式揭牌開館，外交部臉書小編一句「這塊牌子就寫台灣沒有多餘贅字（酥胡～」，讓設館的爭議再起。

熟稔對外事務人士指出，外交部小編所謂的「贅字」指的就是中華民國，這超越了蔡英文這幾年捏造出來的「中華民國台灣」，直接說中華民國四個字根本是多餘的。

對於外界的批評，外交部顯然並不在意，甚至表達贊同之意。發言人歐江安回應道，「尊重且肯定小編的創意」。

外交部將業務交給臉書小編宣傳並惹議後，仍明確表達支持之意的例子，還有七月中旬外交部將臉書大頭貼保留「外」字部徽，刪去「中華民國外交部」、「MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, REPUBLIC OF CHINA（TAIWAN）」等字樣，以「MOFA TAIWAN」取代。外交部副發言人崔靜麟當時表示，這是民主國家多元政治的自然風貌，「外交部對本部臉書小編的創意，表達肯定與感謝」。

國民黨副祕書長李彥秀批評民進黨「治國無能、獨立無膽」，在民進黨執政下，中華民國外交部「偷樑換柱」，讓中華民國消失在自己可以管控的宣傳渠道。她也呼籲民進黨不要把精神花在這種自貶國格的文字遊戲上，更不要把這些事情都說成是臉書小編的創意，「難道這麼具有國家主權意義的宣傳工作全都交給小編了？我們還要外交官員幹嘛？」

在宣布將互設代表處時，外交部宣布將以「台灣」為名，對被問及為何不爭取以中華民國為名，外交部長吳釗燮以因為雙方僅具非正式關係，因此未使用中華民國為名。

對外交部的作法和回應，熟稔涉外事務人士質疑，從民進黨常刻意模糊或忽略中華民國的諸多做法研判，外交部很可能根本沒有試洽索國使用中華民國的可能性，而是直接提出就以台灣為名，「外交部越來越會這種小動作」。

這名人士更指出外交部臉書的主題標籤顯示，雙方互設官方代表處代表共同「擁抱自由民主價值」，但美國、加拿大、德國、法國、澳洲等諸多西方民主國家怎麼沒有也在索馬利蘭設代表處，一起跟索國擁抱民主自由價值？他說「希望蔡政府在這樣的地方設代表處，真的能做到互利互惠，不然就是浪費極為有限的外交資源去做民進黨的『大內宣』」。

(中時新聞網)