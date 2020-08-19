前高雄市長韓國瑜為黨籍候選人李眉蓁，在高雄市長補選選前之夜站台輔選，致詞時自爆「吃鵝蛋助孕！」祕方，引起網友熱議，選後國民黨得票數開的不盡理想。有網友就分析韓國瑜現身，其真實意圖，是向韓粉傳達「我還在，我很好，我還是我」這件事，且後續效應可能會有2種結果。

臉書粉專「逆風的烏鴉」18日貼文表示，韓國瑜現身李眉蓁選前之夜，利弊得失，事前各有不同說法，而選後，韓國瑜的問題(韓流)又被國民黨拿出來討論。有人覺得此時討論韓國瑜已經沒有意義，但粉專認為，反而應該從他選前之夜的談話說起，在韓沒有上台之前，很難說好壞，要看他上台的策略、訴求是甚麼，若有明確的訴求、打擊對象，韓國瑜站台未必不好。

粉專認為，應該觀察的是「韓國瑜站台，要打中的是那些人？」第一，韓國瑜上台要打中的對象，是「對他參選總統不滿的藍營支持者和中間選民，這個群體很大。他在高雄市長選舉時拿到89萬票。但罷韓時卻有94萬人投下同意票。就算扣掉市長選舉時投給陳其邁的74萬人，保守估計這當中可能也有高達20萬人」。在李眉蓁選情糜爛至斯的情況下，「因為韓國瑜不願出來投票」的藍支持者，就是他首要訴求的對象。

第二，韓次要訴求的對象，應該是「因為討厭韓國瑜而準備投給陳其邁或吳益政的選民」。他不一定要讓這些人改投李眉蓁，但至少要讓他們降低對自己的惡感，降出來投賭爛票的意願，一消一長，雖然結果不變，但多少還是有正面效果。

粉專進一步指出，要達到這兩個戰略目標，「韓國瑜在選前之夜應該要說甚麼？」對了，就是道歉、罪己。整個論述應該分成三部分，第一部分，是對自己參選總統的決定道歉，尤其是向所有高雄人道歉，向國民黨、向自己團隊道歉，甚至向李眉蓁道歉。

第二部分，是訴諸自己可以倒，但國民黨不能倒，民進黨諸多倒行逆施，就是因為國民黨沒有力量，不能再讓民進黨一黨獨大。第三部分，繼續道歉，懇求高雄選民再給國民黨一次機會。

雖不敢說這樣做，真能加到多少分，但訴求對象是明確的。雖然時間晚，但時機上不錯。

但當天韓國瑜說了甚麼？「第一個，他說投給李眉蓁，可以送陳其邁去當行政院長。第二個，他說吃鵝蛋可以生小孩」。分析認為，韓國瑜雖是政客，但卻是一流的演員。要說他完全意識不到，怎麼說才能幫李眉蓁加分，相信有不少人是完全不相信的，「唯一的解釋，是韓國瑜不願這麼做」。

對於韓當晚說的兩個哏，大家以「韓國瑜本色」來形容，粉專分析，無厘頭是他的本色，即使李眉蓁選情爛成這樣，他還是要用這樣的政治形象出現。甚至可以說，他當晚的亮相，不是為了救選情，只是要告訴韓粉，「我還在，我很好，我還是我」。

對於外界關注「韓國瑜在接下來的國民黨裡，有沒有角色？」粉專坦言，目前並沒有答案，因為「韓可能經過這次試水溫，發現效果不佳，決定退回去」，「當然也可能，讓他重新嚐到受矚目的快感，而蠢蠢欲動」。

臉書粉專 逆風的烏鴉 貼文。(圖/翻攝自 臉書)

(中時新聞網)