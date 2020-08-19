在辦公室上班，上班族通常習慣放一個保溫瓶在桌上，但太久沒將瓶蓋打開，可能會引發不必要的意外。近日中國福建省就有一名OL，將保溫瓶蹈入紅棗茶後靜置在桌上約10天，但之後想打開瓶蓋卻發生爆裂，結果她的眼睛被瓶蓋直擊，造成右眼球破裂；至於為何保溫瓶會爆炸？專家也曝光箇中原因。

綜合陸媒報導，一名福州的OL近日泡了紅棗茶，不過卻忘記把它喝完，直到10幾天後才想起這件事，原本打算擰開瓶蓋做清洗，結果發現瓶蓋無法用正常的力量打開，結果用力一擰，保溫瓶卻發生爆炸，瓶蓋直接朝著OL的右眼彈過去，造成她右眼球破裂，當場送醫急救。

福建省第二人民醫院眼科主任陳勝表示，該名患者送醫後臉上全都是血，並且馬上進行手術，雖然第一期手術還算順利，但後期的視力可能無法恢復到傷前的狀態。

針對這起事件，專家指出，保溫瓶會發生爆炸，最大的原因是OL泡了紅棗等易讓真菌類繁殖的飲料，除了紅棗外，像是果汁以及膨大海等都比較適合真菌生長，加上保溫瓶密封性高，放太久會產生氣體，瓶中壓力過大就會產生爆炸。

專家表示，飲用果汁、紅棗等飲品時，最好是現泡現喝，不要放那麼久，若是用熱水沖泡，可透過反覆開關瓶蓋將氣體釋放出來，避免爆炸。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)