日前傳出台積電近一年來遭到大陸半導體廠挖角上百名工程師與經理人的消息。台積電董事長劉德音駁斥「與事實不符」，並稱這半年來新冠肺炎疫情嚴重，誰敢離開台灣。

日經亞洲評論上周報導，消息人士指出，武漢弘芯和知名度不高的泉芯（濟南）兩家半導體廠，近一年已各自挖角50多名台積電員工，以發展14奈米和12奈米，並傳出弘芯提供了台積電員工年薪2~2.5倍的薪酬挖角。雖然這樣級別的製程落後台積電2~3代，但在大陸仍屬於相當領先。

由台積電文教基金會規畫、位於國立自然科學博物館科學中心二樓的「半導體的世界」展館，已於日前落成並於18日舉行捐贈儀式，在活動上，台積電董事長劉德音對於傳聞提出澄清。中央社報導，台積電董事長劉德音表示，台積電遭陸企挖角的消息與事實不符，尤其最近六個月疫情這麼嚴重，誰敢跑去大陸，誰敢離開台灣。他也說，台積電今年生意特別好，還大舉徵才8千人，是往年的一倍。

(中時新聞網)